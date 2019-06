Marta Cavalli conquista la medaglia d'argento nell'inseguimento femminile del ciclismo su pista agli European Games di Minsk: l'azzurra nella finale per l'oro si arrende alla bielorussa padrona di casa Tatsiana Sharakova, la quale vince nettamente in 3'32"045 contro il 3'37"489 dell’azzurra. Già questa mattina in fase di qualifica la bielorussa deteneva il miglior crono avendo chiuso in 3'31"153 davanti alla nostra rappresentante, in finale con 3'33"166.

Medaglia di bronzo alla russa Tamara Dronova, (3'34"371) che supera la britannica Josie Isobel Knight, rimasta ai piedi del podio con 3'37"436. Anche in questo caso rispettate le gerarchie della qualifica, con la russa che aveva chiuso terza in 3'34"840 contro il 3'35"514 della britannica. Proprio la britannica aveva precluso l’ingresso alla finale per il bronzo all'azzurra Martina Alzini, quinta in qualifica col tempo di 3'35"692.