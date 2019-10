Ad un solo giorno dalla cerimonia di apertura e dall’inizio delle gare, i commissari tecnici della Nazionale italiana di ciclismo su pista hanno annunciato i convocati per gli Europei in programma dal 16 al 20 di ottobre in quel di Apeldoorn, Olanda. Non mancano i big: la squadra italiana è praticamente al completo, in uno degli ultimi test verso i Giochi Olimpici di Tokyo.

I convocati

Donne

Martina Alzini – Bigla Team (Inseguimento a squadre)

Elisa Balsamo – GS Fiamme Oro (Inseguimento a squadre)

Elena Bissolati – GS Cicli Fiorin Cycling Team ASD (Team Sprint, Velocità, Keirin)

Marta Cavalli – GS Fiamme Oro (Inseguimento a squadre)

Maria Giulia Confalonieri – GS Fiamme Oro (Corsa a punti)

Martina Fidanza – GS Fiamme Oro (Scratch)

Vittoria Guazzini – GS Fiamme Oro (Inseguimento a squadre)

Letizia Paternoster – GS Fiamme Azzurre (Inseguimento a squadre, Omnium, Madison)

Silvia Valsecchi – Bepink (Inseguimento individuale)

Miriam Vece – Valcar Cylance Cycling (Velocità, Team Sprint, Keirin, 500 mt.)

Uomini

Francesco Ceci – GS Fiamme Azzurre (Keirin, Sprint, Km.)

Simone Consonni – UAE Team Emirates (Inseguimento a squadre, Corsa a punti, Madison)

Filippo Ganna – Team Ineos (Inseguimento a squadre)

Francesco Lamon – GS Fiamme Azzurre (Inseguimento a squadre, Km.)

Jonathan Milan – CTF (Inseguimento individuale)

Davide Plebani – Arvedi Cycling ASD (Inseguimento a squadre, Inseguimento Individuale)

Michele Scartezzini – GS Fiamme Azzurre (Inseguimento a squadre, Scratch)

Elia Viviani – Deceuninck Quick Step (Eliminazione, Omnium, Madison)

gianluca.bruno@oasport.it