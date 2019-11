Filippo Ganna inarrestabile! Oro e nuovo record del mondo nell’inseguimento

Se va avanti così diventa davvero illegale. Filippo Ganna sembra non volersi fermare più e continua a riscrivere la storia dell’inseguimento individuale per quanto riguarda il ciclismo su pista. Nella prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 il piemontese trova nuovamente il Record del Mondo di specialità sulla pista bielorussa di Minsk, migliorandosi a poche ore di distanza, anche piuttosto nettamente. Il 23enne azzurro ha sbalordito colleghi ed addetti ai lavori: ovviamente sua la vittoria, senza nessuna discussione.

Una finale spaziale quella dell’atleta del Team INEOS che non si è accontentato del successo e neanche del tempo stabilito al mattino, con il quale si era già preso la vetta delle classifiche. 4:02.647 il crono mostruoso del piemontese che nella finalissima ha distrutto la concorrenza del britannico John Archibald, doppiato a quasi un giro dal termine. Nonostante abbia dovuto superare lo sfidante, Ganna ha proseguito del proprio passo ed è andato a migliorarsi di oltre due secondi, con una tabella di marcia unica.

Con questi presupposti non si può non sognare in chiave olimpica: con un Ganna così il quartetto di inseguimento a squadre può sicuramente puntare alle medaglie in quel di Tokyo 2020.