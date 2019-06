Francesco Lamon argento nel km da fermo agli European Games: titolo a Babek

Arriva un altro argento per l’Italia nel ciclismo su pista agli European Games di Minsk dopo quello di Davide Plebani nell’inseguimento individuale: sale, infatti, sul secondo gradino del podio anche Francesco Lamon nel km da fermo. Per il 25enne di Mirano, componente fondamentale del quartetto azzurro, si tratta di una conferma importante in questa specialità, in cui aveva chiuso al 4° posto nell’ultima rassegna iridata.

In finale Lamon ha realizzato il tempo di 1:01.152, non riuscendo quindi a migliorare l’1:00.794 della qualifica, che non sarebbe comunque bastato per la vittoria, visto che si impone il ceco Tomas Babek in 1:00.606. Bronzo invece per il polacco Krzysztof Maksel in 1:01.351, seguito dall’olandese Benjamin Ligtlee in 1:01.501 e dal padrone di casa Uladzislau Novik, che chiude la top 5 in 1:01.512.