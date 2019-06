L'Italia femminile tionfa nell'inseguimento a squadre: è oro a Minsk

Il quartetto azzurro femminile si tinge d’oro agli European Games di Minsk. L’Italia si impone nell’inseguimento a squadre, confermandosi come una delle Nazioni di riferimento in questa specialità olimpica. Una grandissima prestazione per Martina Alzini, Elisa Balsamo, Marta Cavalli e Letizia Paternoster, che volano nel velodromo della Minsk Arena e salgono sul gradino più alto del podio al termine di un torneo in cui avevano dimostrato fin dall’inizio di essere le più forti.

Le azzurre hanno battuto in finale la Gran Bretagna, con il quartetto composto da Jessica Roberts, Megan Barker, Jennifer Holl e Josie Knight. Una vittoria nettissima per l’Italia, che ha concluso la sua prova in 4:18.695, un tempo di assoluto livello, che ha permesso di staccare le avversarie di quasi due secondi e mezzo alla conclusione, visto il 4:21.173 delle britanniche.

Il cammino delle azzurre si era aperto ieri con la miglior prestazione in qualifica, con il tempo di 4:20.108. Poi al primo turno l’Italia aveva dominato il confronto con la Bielorussia (4:23.725 contro 4:26.842). Il podio viene completato invece dalla Polonia, che si impone nella finale per il bronzo, battendo le padrone di casa della Bielorussia (4:25.906 contro 4:29.062).