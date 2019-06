La Russia beffa l’Italia nell'inseguimento a squadre maschile: è argento a Minsk

Dopo la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre femminile, il quartetto azzurro maschile ha cercato in ogni modo di inseguire il medesimo sogno, ma si sono dovuti arrendere davanti alla superiorità della Nazionale russa. Francesco Lamon, Carloalberto Giordani, Davide Plebani e Liam Bertazzo sono quindi medaglia d’argento nella prova dell’inseguimento a squadre agli European Games di Minsk. Resta, comunque, una grande prestazione che conferma la crescita tricolore del fenomeno su pista.

Il predominio del quartetto russo formato da Gleb Syritsa, Nikita Bersenev, Lev Gonov e Ivan Smirnov si era già visto nellle qualifiche in cui avevano fatto segnare un tempo di 3’55″201 davanti agli azzurri con 3’58″504. Il russi nel primo turno sono riusciti poi a far segnare nuovamente il miglior tempo in 3’53″104, seguiti dall’Italia con 3’56″408. Hanno poi strabiliato nella finale chiudendo in 3’15″487, mentre gli azzurri invece sono andati in calo soprattutto nella seconda parte della prova. La medaglia di bronzo è andata alla Svizzera che ha battuto i padroni di casa della Bielorussia.