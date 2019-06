Martina Fidanza si prende uno splendido argento nello Scratch: oro a Kristen Wild

Prosegue con un’altra medaglia italiana la seconda giornata del programma del ciclismo su pista agli European Games 2019 di Minsk. Dopo il successo del quartetto femminile ed il secondo posto degli azzurri nell’inseguimento a squadre, Martina Fidanza conquista uno splendido argento nello scratch, confermandosi una delle atlete più promettenti del panorama internazionale.

La 19enne bergamasca si presentava al via con molte ambizioni dopo le due vittorie raccolte in questa stagione in Coppa del Mondo e non ha deluso le aspettative, arrendendosi soltanto al cospetto della fuoriclasse olandese Kristen Wild, tra le donne più vincenti di sempre nella storia della disciplina. Sul terzo gradino del podio è salita invece la bielorussa Hanna Tserakh.

La gara si è decisa nella volata conclusiva, dove l’azzurra è stata molto abile nel far valere il proprio spunto veloce e mettere la propria ruota davanti alle dirette avversarie per il podio ad eccezione dell’olandese, che ha terminato la prova con il tempo di 13:17. La quarta posizione è andata alla polacca Justyna Izabela Kaczkowska, davanti alla norvegese Anita Yvonne Stenberg ed alla spagnola Ana Balerdi Usabiaga. Per Martina Fidanza si tratta di un vero e proprio riscatto dopo la delusione del Mondiale di Pruszkow, dove soltanto una caduta le ha impedito di lottare per le medaglie.