Mondiali 2020: azzurre da record italiano nell'inseguimento a squadre, ma il podio è lontano

Martina Alzini, Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster si rendono protagoniste di una prestazione notevole nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre, ma non basta a conquistare la finale. Il quartetto azzurro fa registrare il record italiano nella specialità e si qualifica ufficialmente ai Giochi di Tokyo 2020, ma il livello generale è troppo alto per poter competere per le primissime posizioni: chiudono al sesto posto e rimangono aggrappate alla possibilità di competere per la medaglia di bronzo.

L'Italia si piazza al 6° posto

Alzini, Balsamo, Guazzini e Paternoster scendono in pista per penultime e piazzano il tempo record di 4'14"255, che basta soltanto a raggiungere il sesto posto. Davanti a tutte le statunitensi con il crono di 4'11"229, che precedono la Gran Bretagna (4'11"871) e il Canada (4'12"728). La prima nazione fuori dal podio momentaneo è la Nuova Zelanda, che ha fatto registrare il tempo di 4'14"383, mentre al quinto posto troviamo l’Australia con 4'14"934. Al di sotto dell’Italia, troviamo la Germania in settima posizione (4'115"477) e l’Irlanda in ottava (4'21"368), che possono ancora sperare nella medaglia di bronzo. Fuori dai giochi, invece, Francia, Belgio, Polonia e Bielorussia. Le semifinali saranno dunque Stati Uniti-Nuova Zelanda e Gran Bretagna-Canada. Chi vincerà andrà a gareggiare per l'oro, mentre i tempi delle due perdenti saranno confrontati con i crono delle nazioni dal quinto all'ottavo posto (tra cui, appunto, l’Italia): i quartetti con i due tempi migliori giocheranno la finale per il bronzo.