Mondiali 2020: quartetto azzurro in semifinale nell'inseguimento, Italia già a Tokyo 2020

Il quartetto azzurro supera, come prevedibile, le qualificazioni nell’inseguimento a squadre maschile dei Campionati del Mondo 2020 di ciclismo su pista di Berlino e accede così alle semifinali. Filippo Ganna, Simone Consonni, Michele Scartezzini e Francesco Lamon concludono le eliminatorie con il quarto tempo, ovvero 3:49.995. Un risultato che porta il quartetto azzurro direttamente alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Il miglior tempo, invece, è del quartetto danese, che piazza anche il nuovo record del mondo in 3:46.579. Una prova incredibile che mette in chiaro le gerarchie di questo Mondiale. Battere il quartetto composto da Julius Johansen, Lasse Norman Hansen, Rasmus Pedersen e Frederik Rodenberg Madsen sembra un’impresa decisamente impossibile allo stato attuale delle cose. Nessuna Nazionale, infatti, è riuscita a concludere a meno di 2″ di distacco dalla corazzata danese.

Il secondo posto, in queste qualificazioni, è della Nuova Zelanda che, grazie a un grande rush finale, ha chiuso in 3:48.742. Terzo posto per la Francia, la quale ha viaggiato a lungo su tempi vicini a quelli dei danesi, salvo calare nell’ultimo km e concludere in 3:49.558. L'Italia, ad ogni modo, in una prova di altissimo livello, è riuscita a mettersi dietro Nazionali del calibro di Australia, Germania e Gran Bretagna, che non sono scese sotto il tempo di 3:50.