Mondiali: Miriam Vece piazza il record italiano nella sprint, ma viene eliminata

Niente da fare per Miriam Vece. L’azzurra aveva trovato uno spettacolare record italiano nella qualificazione, in 10.580, centrando anche l’undicesima piazza assoluta. È arrivata però l’eliminazione al primo turno, quello dei sedicesimi di finale, con la lituana Krupeckaite, che si è imposta nel testa a testa per soli 16 centesimi.

Favorite per l’oro sono le tedesche Emma Hinze e Lea Sophie Friedrich. Nessun italiano, invece, al via della gara maschile.