Niente da fare per Elia Viviani: il campione olimpico è solo 9° nell'Omnium ai Mondiali

Elia Viviani l'aveva detto in tempi non sospetti: l'omnium così com'è, non è congeniali alle sue caratteristiche... La modifica del format, atta ad aumentare lo spettacolo, cambia le gerarchie e il tutto viene messo nero su bianco con i risultati dei Mondiali 2020 a Berlino. Il campione olimpico in carica, infatti, ha fatto molta fatica in tutte e tre le prove previste, dallo scratch (dove aveva chiuso 9°) alla corsa a tempo dove l'azzurro è rimasto a secco. Infine, la corsa ad eliminazione dove Viviani ha provato qualche sprint, anche per testare la gamba con i propri avversari. Si chiude con il 9° tempo complessivo (79 punti), molto lontano dal podio: -38 dalla medaglia di bronzo, -79 dalla medaglia d'oro.

La top 10

Corridore Punti 1. Benjamin THOMAS (Francia) 158 2. Jan Willem VAN SCHIP (Paesi Bassi) 135 3. Matthews WALLS (Gran Bretagna) 117 4. Roger KLUGE (Gran Bretagna) 97 5. Campbell STEWART (Nuova Zelanda) 94 6. Cameron MEYER (Australia) 90 7. Gavin HOOVER (USA) 82 8. Lasse Norman HANSEN (Danimarca) 81 9. Elia VIVIANI (Italia) 79 10. Artyom ZAKHAROV (Kazakistan) 77

La classifica complessiva dopo le 3 prove