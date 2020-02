Paternoster-Balsamo di bronzo a Berlino: è 3° posto nella madison

Dopo il bronzo conquistato da Miriam Vece nei 500 metri, arriva un'altra medaglia per la banda azzurra ai Mondiali di Berlino. Tocca alla Madison con l'ottima prestazione della coppia Elisa Balsamo-Letizia Paternoster che ha chiuso al 3° posto alle spalle dei Paesi Bassi e della Francia che ci ha superato proprio nel giro finale. Buona prova comunque per le azzurre che si sono fatte strada tra cadute e colpi proibiti, tanto che anche la coppia italiana si è presa un giallo per un cambio di direzione scorretto davanti a Paesi Bassi.

La classifica recita Paesi Bassi prima a 32 punti, Francia 24 e Italia 20, anche se c'è un po' di rammarico per la volata finale che ha visto il ritorno della ciclista francese che ha battuto proprio sulla linea del traguardo Elisa Balsamo, che poi ha pianto una volta conclusa la prova proprio per la beffa dell'argento.

Poco male. L'Italia batte un colpo in vista delle Olimpiadi di Tokyo dove tenterà di conquistare una medaglia anche in questa disciplina. Ancora una medaglia per la Paternoster che nella giornata di ieri ha conquistato l'argento nell'omnium e nella Madison vinse il bronzo con Maria Giulia Confalonieri ai Mondiali del 2018 ad Apeldoorn.