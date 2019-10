Pista, al via gli Europei 2019: in quante discipline l'Italia può staccare il pass Olimpico?

Gli Europei 2019 di ciclismo su pista, che si svolgeranno da mercoledì 16 a domenica 20 ottobre ad Apeldoorn (Olanda), saranno una tappa fondamentale nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Infatti questa rassegna continentale metterà in palio punti pesanti per il ranking olimpico, trattandosi del secondo evento più importante in termini di coefficiente dopo i Mondiali. Questa graduatoria determinerà quali Nazioni otterranno il pass per il Giappone e quindi realizzare un buon risultato al velodromo Omnisport significherà fare un passo in avanti importante verso la qualificazione. Andiamo quindi ad analizzare la situazione dell’Italia nel ranking olimpico delle differenti specialità.

Partiamo dall’inseguimento a squadre, dove l’Italia si trova al sesto posto al femminile e all’ottavo al maschile. Per ottenere il pass servirà chiudere tra le prime otto e ciò fa capire come questi Europei saranno un appuntamento decisivo, considerando anche che centrare la qualificazione in questa specialità darebbe diritto a schierare anche una coppia nella Madison e un atleta nell’Omnium.

Guardando la graduatoria nel dettaglio, al maschile l’Italia ha lo stesso punteggio di Germania e Nuova Zelanda, con un margine minimo sulla Svizzera, ma più importante su Belgio e Polonia. Con un risultato di rilievo gli azzurri potrebbero quindi superare i tedeschi e distanziare gli inseguitori.

Inseguimento a squadre maschile

NAZIONE PUNTI Canada 6800 Australia 6580 Gran Bretagna 6360 Danimarca 5840 USA 5570 Germania 5150 Nuova Zelanda 5150 Italia 5150 Svizzera 5030 Belgio 4520

Al femminile invece alle spalle dell’Italia troviamo Germania, Belgio e Francia. Anche in questo caso sono Nazioni europee, quindi c’è la possibilità di aumentare in modo consistente il vantaggio al termine di questa manifestazione.

Inseguimento a squadre femminile

NAZIONE PUNTI Gran Bretagna 6900 Canada 6810 Australia 6800 USA 6330 Nuova Zelanda 6180 Italia 5880 Germania 5310 Belgio 4380 Francia 4290 Corea Del Sud 4110

Passiamo quindi alla velocità a squadre, dove l’Italia è molto lontana dalla zona qualificazione. Infatti il pass è riservato alle prime otto, mentre il Bel Paese occupa la 18ma posizione al femminile e addirittura la 31ma al maschile. Servirà quindi una vera impresa in questi Europei per avvicinarsi alla top10.

Velocità a squadre maschile

NAZIONI PUNTI Olanda 5400 Francia 4672,5 Australia 4260 Gran Bretagna 4185 Trinidad e Tobago 4110 31° - Italia 405

Velocità a squadre femminile

NAZIONI PUNTI Russia 3350 Australia 3225 Messico 3040 Germania 3030 Cina 2925 18° - Italia 1205

Per quanto riguarda invece Keirin e velocità individuale, le migliori sette nazioni non qualificate nella velocità a squadre avranno la possibilità di schierare un atleta in entrambe le specialità. L’attuale situazione dell’Italia è anche qui molto complicata. Infatti nel Keirin è 30ma al femminile e 34ma al maschile, mentre nella velocità individuale è 27ma al femminile e 39ma al maschile, quindi lontanissima dalla zona qualificazione. Solo un clamoroso exploit degli azzurri potrebbe riportarci in corsa.

Keirin maschile

NAZIONE PUNTI Giappone 4605 Olanda 4036 Australia 3705 Germania 3385 Malesia 3355 34° - Italia 576

Keirin femminile

NAZIONE PUNTI Australia 4825 Hong Kong 4100 Russia 3905 Olanda 3890 Canada 3260 30° - Italia 595

Velocità individuale maschile

NAZIONE PUNTI Olanda 6530 Australia 5915 Trinidad e Tobago 4570 Francia 3690 Nuova Zelanda 3580 39° - Italia 152

Velocità individuale femminile

NAZIONE PUNTI Australia 5030 Hong Kong 4875 Russia 4566 Germania 4440 Olanda 3545 27° - Italia 510

Calendario Europei in pista di Aperldoorn 2019

Day 1 - 16 Ottobre – dalle 19:00

Finale Maschile, Gara a Eliminazione

Finale Femminile, Scratch 10km

Finali Femminili 1&2 e 3&4 posto, Team sprint

Finali Maschili 1&2 e 3&4 posto, Team sprint

Day 2 - 17 Ottobre – dalle 19:00

Finale Femminile, Gara a Eliminazione

Finali Femminili 1&2 e 3&4 posto, Inseguimento a squadre

Finali Maschili 1&2 e 3&4 posto, Inseguimento a squadre

Day 3 - 18 Ottobre – dalle 13:30

Omnium Femminile, gara 1: Corsa a punti

Omnium Maschile, gara 1: Corsa a punti

Omnium Femminile, gara 2: Scratch

Omnium Maschile, gara 2: Scratch

Omnium Femminile, gara 3: Corsa a tempo

Omnium Maschile, gara 3: Corsa a tempo

Day 3 - 18 Ottobre – dalle 18:00

Omnium Femminile, gara 4: Gara e eliminazione

Omnium Maschile, gara 4: Gara e eliminazione

Finali Femminili 1&2 e 3&4 posto, Inseguimento individuale

Finali Femminili 1&2 e 3&4 posto, Sprint

Finali Maschili 1&2 e 3&4 posto, Sprint

Day 4 - 19 Ottobre – dalle 19:00

Finali Maschili 1&2 e 3&4 posto, Inseguimento individuale

Finale Femminile, Corsa a Punti

Finale Maschili, Corsa a Punti

Day 5 - 20 Ottobre – dalle 10:30

Finale Femminile, Madison

Finale Maschili, Madison

Day 5 - 20 Ottobre – dalle 14:00

Finale Femminile, TT 500M da fermo

Finale Maschili, TT Kilometro da fermo

Finale Femminile, Madison 30km

Finale Maschili, Madison 50km