Splendido 2° posto di Letizia Paternoster nell'Omnium in Coppa del Mondo a Berlino

Nella seconda giornata di gare della terza tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista in scena a Berlino è arrivato il primo acuto dell’Italia. Letizia Paternoster ha chiuso al 2° posto nell’Omnium femminile, ripetendo il risultato conquistato nella prima tappa della stagione a San-Quentin-en-Yvelines. La 19enne azzurra, già seconda dopo le prime due prove della mattinata, si è confermata tra le migliori anche nella sessione pomeridiana, ribadendo tutto il proprio talento nonostante la giovane età.

È bastato il 5° posto nella sessione pomeridiana

Nella terza prova, la Elimination Race, la britannica Katie Archibald ha conquistato il successo consolidando la prima posizione nella classifica generale con 120 punti. La Paternoster invece ha chiuso al 5° posto, venendo raggiunta in seconda posizione a quota 104 dalla statunitense Jennifer Valente.

In lotta per il podio ha provato a rientrare anche l’australiana Annette Edmondson, seconda al termine della prova e quarta in classifica con 96 punti. Nella Points Race la britannica si è poi involata verso il successo aggiudicandosi diversi sprint intermedi, mentre la statunitense ha provato ad allungare sull’azzurra, sfruttando la maggiore abilità in volata. L’atleta trentina è stata abilissima nel rimanere a contatto e nel piazzare la zampata al momento opportuno tagliando il traguardo finale in prima posizione e conquistando i 10 punti necessari per prendersi la seconda posizione. Classifica finale con Katie Archibald a 132 punti, seguita dall’azzurra a quota 118 e da Jennifer Valente a 116.