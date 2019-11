Strepitoso Filippo Ganna! Nuovo record del mondo nell'inseguimento individuale

Una stagione che sembra non finire mai per un atleta davvero eccezionale. Questo 2019 sarà da incorniciare per Filippo Ganna che, sia su pista, sia su strada, ha dato prova di un talento fuori dal comune. Il risultato di oggi sembrava essere vicino da tempo, ma nessuno si sarebbe aspettato di vederlo nella prima tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Minsk, nel mese di novembre, quando le energie sono al lumicino. Il 23enne nativo di Verbania ha stupito nuovamente tutti: l’azzurro, tre volte campione iridato di specialità, si è portato a casa il record del mondo dell’inseguimento individuale.

Siamo solo nelle qualifiche del mattino, dominate in lungo e in largo. Il piemontese ha spazzato via i rivali, con un 4:04.252 mostruoso. Migliorato di oltre un secondo il 4.05.423 dello statunitense Lambie (fatto in altura). Da sottolineare la tabella seguita dal corridore della INEOS, una seconda parte di gara volata: media oraria di 58,956 km/h.

Nel pomeriggio Ganna tornerà in pista per giocarsi il successo con il britannico John Archibald: visto ciò che è accaduto al mattino non dovrebbe esserci storia.