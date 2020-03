UCI e Discovery siglano una partnership per la nuova World League di ciclismo su pista

A seguito della creazione di un nuovo circuito commerciale per il ciclismo su pista da parte dell’Union Cycliste Internationale, UCI e Discovery annunciano oggi la nuova UCI Track Cycling World League al debutto nella stagione 2021/22. Una grande opportunità per il ciclismo su pista che potrà disporre dei canali di Discovery, e tutte le piattaforme digital di Eurosport, per svilupparsi su scala globale verso e oltre i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

In base all’accordo firmato a Berlino in occasione dei Mondiali Uci Track Cycling World Championships Presented By Tissot, la gestione, produzione e distribuzione TV della nuova World League sarà affidata alla Global Cycling Network (GCN) in collaborazione con Eurosport Events per un periodo iniziale di otto anni. La partnership garantirà un'ampia esposizione internazionale della World League attraverso le piattaforme Discovery e specialmente Eurosport, il canale sportivo numero uno in Europa, e GCN principale media brand del ciclismo.

Il nuovo circuito UCI della World League avrà un format dinamico, accattivante e perfettamente adatto ai tempi televisivi e alle migliori aspettative degli spettatori. L’obiettivo della World League sarà quello di rendere il ciclismo su pista più accessibile al vasto pubblico facilitando un format sempre più spettacolare.

Il programma della nuova World League prevede quattro gare maschili e femminili: sprint individuale, keirin, gara a eliminazione e scratch. La prima edizione debutterà a novembre 2021 in seguito ai prossimi Mondiali di ciclismo su pista e si concluderà nel mese di febbraio 2022 comprendendo tra i 4 e gli 8 round, ciascuno della durata di circa due ore.

I migliori 9 pistard dello sprint e del keirin e tutti i medagliati dei Mondiali saranno selezionati per la World League. I partecipanti avranno maglie ispirate ai colori nazionali mentre i neo-campioni del mondo gareggeranno con la storica maglia iridata.

Gli obiettivi della nuova UCI Track Cycling World League saranno:

• Consentire ai pistard partecipanti di fare punteggio UCI grazie a un’assegnazione simile a quella dei Mondiali.

• Garantire ai migliori corridori della classifica generale di partecipare ai Mondiali UCI, grazie a una serie di wild-card, se le loro Nazionali non si saranno qualificate.

• Permettere ai pistard di competere ai premi in palio oltre ad avere un bonus di partecipazione.

Già a partire dal 2021, il calendario internazionale UCI di ciclismo su pista sarà così strutturato:

• La UCI Track Cycling Nations Cup in 3 tappe fra marzo e settembre.

• Gli UCI Track Cycling World Championships “spostati” a ottobre.

• L’UCI Track Cycling World League dal mese di novembre “in sostituzione” della Coppa del Mondo.

Eurosport è il canale pioniere del ciclismo per milioni di appassionati in tutto il mondo e il broadcaster ufficiale della Coppa del Mondo e dei Mondiali di ciclismo su pista con un successo di pubblico in costante crescita da ormai 25 anni. Dalla pista alla strada, ogni anno Eurosport trasmette oltre 2.500 ore in 200 giorni di ciclismo in diretta, per un totale di 110 corse. Grazie a Eurosport Player e GCN, Eurosport dispone della più ampia offerta di ciclismo e dei migliori contenuti premium.

Parte del Play Sports Group di proprietà Discovery, i cui brand contano 8,2 milioni di followers con un reach di 77 milioni di spettatori mensili, GCN è stato lanciato nel 2013 diventando subito una piattaforma di contenuti digital rivoluzionari per i fan del ciclismo. GCN ha infatti creato una community di quasi 2 milioni di abbonati su YouTube garantendo contenuti esclusivi tramite smartphone, computer, tablet e television: sempre e ovunque.

Sfruttando la scala globale di Discovery, Eurosport e GCN forniscono contenuti altamente localizzati alla più ampia varietà di pubblico oltre a offrire la competenza - fra analisi e storytelling - dei migliori esperti di ciclismo come Bradley Wiggins e Alberto Contador.