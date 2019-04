Recupero sprint per Julian Alaphilippe: il transalpino, ritiratosi nel corso del Giro dei Paesi Baschi a causa di una caduta occorsagli durante la terza tappa, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno dato esito negativo, e così è già pronto a tornare in sella in vista dell’Amstel di domenica prossima. Lo scrive SpazioCiclismo.

La Deceuninck-Quickstep, formazione nella quale milita il francese, ha infatti annunciato che Alaphilippe è inserito nella startlist della Freccia del Brabante, che si correrà mercoledì, in modo che sia pronto per la competizione che si correrà nel giorno di Pasqua. Altro obiettivo sarà certamente la Freccia Vallone, dove il francese è campione uscente.

Queste le parole del ciclista: “Ovviamente, sono molto felice che il nostro staff medico non abbia trovato niente di troppo serio per i miei infortuni. Non vedo l’ora di recuperare e tornare ad allenarmi al massimo prima delle classiche. Mi sono allenato un po’ in questi giorni e spero di poterlo fare ancora di più nei prossimi giorni. La Freccia del Brabante sarà importante per me per aiutarmi a tornare nel ritmo della corsa prima del trittico delle Ardenne“.

