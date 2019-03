La Mercatone Uno è in amministrazione controllata e oltre 40 oggetti appartenuti a Marco Pantani andranno all’asta. Questa è la triste notizia che sconvolge il mondo del ciclismo, lo storico sponsor della squadra del Pirata versa in gravi condizioni finanziarie e così alcuni cimeli del compianto ciclista verranno messi in vendita. Come riporta La Repubblica si tratta di una serie di oggetti che attualmente si trovano custoditi in una torre della sede principale della Mercatone Uno a Imola. Tra tutti spicca la bicicletta con cui Pantani vinse le ultime due corse della sua carriera, cioè le due tappe del Tour de France 2000 quando sul Ventox e a Courchevel sconfisse Lance Armstrong. Non finisce qui perché ci sono anche la bicicletta delle Olimpiadi di Sydney 2000, alcune maglie autografate e tanto altro ancora.

Video - 13 luglio 2000, 18 anni fa la vittoria di Marco Pantani sul Mont Ventoux 02:31

Il motivo per cui si è arrivati a questo punto è presto detto: l’azienda è in amministrazione straordinaria e Fausto Pezzi, figlio di quel Luciano storico patron della squadra, donò alcuni cimeli a Romano Cenni (patron dell’azienda imolese) ma non ha un documento valido che ne attesti la donazione. Gli ex compagni di Pantani affiancano Fausto Pezzi e la famiglia del Pirata nella battaglia per evitare l’asta ma al momento sembra inevitabile che i cimeli vengano messi in vendita, era già successo sette anni fa quando due biciclette vennero battute per 28mila euro.