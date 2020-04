Anche Alberto Contador in campo contro il coronavirus: all'asta la bici usata a Giro e Tour nel 2011

Una fucilata delle sue per sconfiggere il coronavirus. Tra i tanti gesti d'umanità da parte di sportivi per combattere l'emergenza globale si aggiunge anche la splendida iniziativa di Alberto Contador. L'ex ciclista spagnolo ha deciso di mettere all'asta su E-bay la bicicletta utilizzata al Giro d'Italia e al Tour de France del 2011, quando correva con la maglia della Saxo-Bank. Il ricavato andrà per intero alla Croce Rossa.

Un gesto lodevole e che ricalca quanto fatto qualche giorno fa da Vincenzo Nibali. Anche lo Squalo, infatti, ha deciso di mettere all'asta una delle sue biciclette più preziose, quella con cui ha vinto la tappa sul pavè al trionfale Tour de France del 2014. In quel caso il ricavato è stato donato alla Protezione civile. Anche nel caso di Contador di tratta di una Specialized S-Works.