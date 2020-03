Anche il ciclismo si ferma? Strade Bianche in bilico, cinque squadre non sono venute in Italia

Si ferma il calcio, il basket, la pallavolo... E anche il ciclismo è costretto a dire stop per qualche tempo a seguito dell'emergenza del coronavirirus. È arrivato infatti il Decreto governativo che stabilisce che ogni manifestazione sportiva, nelle zone rosse, si svolga a porte chiuse, per evitare il possibile contagio tra persone. Come è evidente, non si possono tenere corse di ciclismo su strada a porte chiuse e non si può evitare che le persone (spettatori) stiano a 3 metri di distanza l'uno dall'altro. RCS però ci vuole provare e sentirà la Prefettura di Siena per capire le reali possibilità di svolgere le Strade Bianche.

Tutte le corse in programma inizialmente a marzo

-sabato 7 marzo - Strade Bianche

-domenica 8 marzo - GP Industria & Artigianato

-da mercoledì 11 a martedì 17 marzo - Tirreno-Adriatico

-domenica 15 marzo - 105a Popolarissima

-sabato 21 marzo - Milano-Sanremo

-da mercoledì 15 a domenica 29 marzo - Settimana Internazionale Coppi e Bartali

-da mercoledì 1° aprile a sabato 4 aprile - Giro di Sicilia

5 squadre non sono venute in Italia

Sarebbe una scelta naturale quella di rinviare il tutto, anche considerando la nuova programmazione delle squadre. Education First, Israel Start-Up Nation, Groupama-FDJ e Jumbo-Visma avevano già comunicato che non avrebbero partecipato a Strade Bianche e Milano-Sanremo, mentre l'Alpecin-Fenix di Mathieu van der Poel si è diretta a Benicassim per uno stage in Spagna.

Il piano B di RCS: tutto rinviato a dopo il Giro?

Era già preparata RCS Sport, comitato organizzatore di questi eventi, che in mattinata aveva ipotizzato lo spostamento di queste corse a dopo il Giro d'Italia o addirittura a settembre, una volta finiti i tre Grandi Giri e le Olimpiadi.

" Qualche idea ce l’abbiamo e ci stiamo lavorando. In questo momento pensare ad aprile potrebbe essere logico perché non è un mese pieno di appuntamenti, ma l’idea è di andare più avanti, dopo il Giro d’Italia, probabilmente giugno, o magari anche a settembre. Stiamo aspettando il decreto del Governo per vedere cosa succede. Noi, come detto più volte, siamo pronti a fare gli eventi, ma se c’è un decreto di stop è chiaro che seguiremo l’indicazione del Governo. Tutto passa attraverso l’esame della Federazione mondiale, bisogna trovare una soluzione armonica. [Mauro Vegni alla Gazzetta dello Sport] "