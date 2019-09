Anno nero per Chris Froome: dopo il femore, anche il dito... tagliato col coltello da cucina

Un anno da dimenticare per Chris Froome e oggi ne ha la conferma. Nella stagione 2019 infatti, Froome non ha “solo” dovuto rinunciare al Tour de France in seguito alla caduta rimediata al Delfinato, ma con una foto sul suo profilo Instagram, ha anche annunciato l’ultimo avvenimento di una serie davvero sfortunata.

" Stupidamente mi sono tagliato il pollice con un coltello da cucina e ho dovuto fare un intervento chirurgico per rimettere insieme i tendini ieri sera. Sarò costretto a restare con un pollice in su per un paio di settimane. Questo non è proprio il mio anno. Non vedo l'ora che arrivi il 2020 "

Eh sì, perché effettivamente Froome ha qualcosa da ridire al suo 2019.

Il 12 giugno, durante la ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato, Froome cade e subisce una frattura al femore con conseguente rinuncia al Tour de France. Come se non bastasse, qualche giorno dopo, gli sono state riscontrate anche fratture al gomito destro, ad alcune costole e una frattura al collo. Un brutto incidente per il kenyano del Team Ineos che in un comunicato si è detto fortunato ad essere qui...

Il 7 settembre un altro incidente, domestico questa volta, capitato ancora a Froome che non aspetta altro che il 2020. Nei suoi piani, il Tour de France e poi i Giochi Olimpici di Tokyo.