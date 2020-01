Aru: "Preparerò il Tour de France al Sestriere, non farò il Giro d'Italia"

Fabio Aru si sta preparando per essere grande protagonista nella stagione che incomincerà tra pochi giorni, il Cavaliere dei Quattro Mori è reduce da due anni particolarmente complicati a causa di diversi problemi fisici e vuole ritornare quello dei giorni migliori. Il sardo ha scelto di rinunciare al Giro d’Italia e punta a essere altamente competitivo al Tour de France dove il percorso sembra essere particolarmente adatto alle sue caratteristiche, l’alfiere della UAE Emirates esordirà al Tour Colombia (11-16 febbraio) e poi macinerà chilometri in vista della Grande Boucle.

Fabio Aru era presente nel weekend a Sestiere dove è andata in scena una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino, condita dalla vittoria di Federica Brignone in gigante e dal terzo posto di Marta Bassino nel parallelo. Il 29enne ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

" Per me è la prima volta che vengo a vedere una tappa della Coppa del Mondo, io vengo dalla Sardegna e conosco meglio il mare della montagna. La montagna la frequento in estate per i traning camp in altura ma è bello essere qui perché è un’esperienza nuova. Sarò al Sestriere a giugno per un periodo di preparazione in vista del Tour de France, non farò al Giro d’Italia e quindi non potrò esserci alla tappa che arriverà qui ma magari sarò presente come spettatore. "

