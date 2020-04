Ciclismo

Back to 2009: Contador ci mostra le biciclette con cui ha vinto il suo secondo Tour de France

Alberto Contador ci porta alla scoperta dei suoi "tesori", le biciclette con cui ha conquistato il Tour del 2009. Da quella usata per fare la differenza in salita, alla bici da crono, per finire con quella con cui ha sfilato sugli Champs-Élysées.