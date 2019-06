Ballerini, un assolo d'oro: trionfo nella gara in linea degli European Games

Una squadra nettamente superiore a tutte le altre. Su un percorso non impossibile, con una startlist di livello medio-basso, l’Italia non tradisce le aspettative e si porta a casa la medaglia d’oro nella prova in linea di ciclismo su strada al maschile nella seconda edizione degli European Games 2019, in quel di Minsk. A trionfare è Davide Ballerini: prima all’attacco con un gruppetto, poi l’arrivo in solitaria con un’azione da fenomeno.

Tanti scatti nelle prime fasi di gara, sono riusciti ad evadere in tre: il bielorusso Samoilau, il lussemburghese Petelin e lo slovacco Cully. Gruppo che ha gestito la situazione non lasciando troppo spazio, con Francia ed Italia a tenere il vantaggio sempre sotto i 5′. Fuggitivi raggiunti praticamente a 30 chilometri dall’arrivo, due giri dal termine, con gli azzurri di Davide Cassani a svolgere gran parte del lavoro.

Nell’ultimo giro, dopo un’azione di Canola, è andato via il tentativo giusto. L’attacco della Bielorussia con il veterano Vasil Kiryienka a trascinare via un gruppetto di sette uomini nel quale erano presenti anche il connazionale Alexandr Riabushenko e l’azzurro Davide Ballerini. Gran accordo tra loro che sono andati a guadagnare subito una trentina di secondi sul plotone.

In sette a giocarsi il successo: l’accelerazione decisiva viene messa in scena da Ballerini che sullo strappo in pavé se ne va in solitaria con uno scatto eccezionale. Nessuno è riuscito a tenere la ruota del corridore azzurro: ultimi due chilometri praticamente di passerella. Arrivo a braccia alzate senza problemi. A 16” le altre medaglie sono andate all’estone Alo Jakin e all’austriaco Daniel Auer.

gianluca.bruno@oasport.it