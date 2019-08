Belgio, la patria del ciclismo maledetta: con Bjorg Lambrecht sono 7 morti negli ultimi 10 anni

Ciclismo e Belgio formano un connubio inscindibile. Su quelle strade, il ciclismo vive una vita propria, tocca il profondo del cuore, emoziona i tifosi così tanto da poter rivaleggiare con il calcio. È la patria del leggendario Eddy Merckx e il palcoscenico per molte classiche, dal Giro delle Fiandre alla Liegi-Bastogne-Liegi, passando per la Freccia Vallone, la E3 Harelbeke e la Gent-Wevelgem, fino alla Parigi-Brussels, alla Freccia-Brabante, alla Kuurne-Brussels-Kuurne, al Grand Prix di Vallonia e alla Omloop Het Nieuwsblad. E, ancora una volta, è toccato al Belgio piangere uno dei suoi talenti più fulgidi, morto inseguendo la sua passione.

Bjorg Lambrecht, il tragico destino di un giovane talento

Nato il 2 aprile 1997 a Gand, Bjorg Lambrecht viveva a Knesselare, nelle Fiandre orientali. In Polonia si stava preparando per partecipare alla Vuelta di Spagna, il suo secondo grande giro con la maglia della Lotto-Soudal, squadra con cui era diventato professionista nel 2018, il giusto riconoscimento per una carriera in ascesa che lo aveva visto vincere la Liegi-Bastogne-Liegi U23 e conquistare l'argento al Mondiale di Innsbruck nella prova in linea U23. Aveva cominciato bene la stagione, centrando una serie di piazzamenti nelle classiche (4° alla Freccia Vallone, 5° alla Freccia del Brabante, 6° alla Amstel Gold Race) prima di conquistare la maglia bianca di miglior giovane al Giro del Delfinato, terminato al 12° posto nella generale. Che cosa sia successo durante quella maledetta terza tappa del Giro di Polonia, lì dove si era messo in mostra anche nella scorsa stagione con il 18° posto finale, è ancora da chiarire. Forse un malore, che gli ha fatto perdere il controllo della bicicletta, finita nel fossato a bordostrada, pericolosamente vicina a un ponticello in cemento.

La maledizione del Belgio: 7 morti negli ultimi 10 anni

Dal 1935 a oggi sono tante le morti che hanno segnato il mondo del ciclismo. A partire dallo spagnolo Armando Cepeda, precipitato in un burrone durante il Tour de France, a Serse Coppi (il fratello di Fausto), caduto fatalmente nell'ultimo km del Giro del Piemente, all'inglese Tony Simpson, colpito da arresto cardiaco mentre scalava il Mont Ventoux al Tour de France, a Fabio Casartelli, caduto sulla discesa del Portet-d'Aspet al Tour, fino ad Andrei Kivilev, deceduto per le conseguenze di un trauma cerebrale dovuto alla frattura dell'osso frontale per una caduta nella 2a tappa della Parigi-Nizza: era l'11 marzo 2003, e da quel giorno fu inserito obbligatoriamente l'utilizzo del casco in corsa. Lo stesso casco indossato anche da Michele Scarponi in allenamento, ma che non è servito a salvarlo in quello scontro frontale con un furgone mentre si preparava per il Giro d'Italia percorrendo le strade di Filottrano.

Negli ultimi dieci anni, a partire dal 2009, è stato il Belgio a pagare il tributo di sangue peggiore, quasi come se una maledizione si fosse accanita sulla patria del ciclismo su strada. Lambrecht è il settimo di una lista in cui spicca il nome di Wouter Weylandt, corridore della Quick-Step morto dopo essersi schiantato contro un muretto sulla discesa del Passo del Bocco al Giro d'Italia del 2011. Il suo dorsale, il 108, è stato ritirato dalla Corsa Rosa.

Frederiek Nolf, morto il 5/2/2009, a 21 anni: soffre un attacco cardiaco nel sonno tra la quarta e la quinta tappa del Giro del Qatar.

Wouter Weylandt, morto il 9/5/2011, a 26 anni: si schianta contro un muretto sulla discesa dal Passo del Bocco durante la terza tappa del Giro d'Italia.

Antoine Demoitié, morto il 27/3/2016, a 25 anni: cade durante la Gand-Wevelgem e viene travolto da una moto della corsa.

Daan Myngheer, morto il 28/3/2016, a 22 anni: quattro giorni prima era caduto ad Ajaccio nel Criterium International per un infarto sofferto in corsa.

Michael Goolaerts, morto l'8/4/2018, a 23 anni: viene colpito da un malore nel secondo tratto di pavé della Parigi-Roubaix, oggi intitolato a lui.

Jimmy Duquennoy, morto il 5/10/2018, a 23 anni: viene trovato morto a casa sua, colpito da arresto cardiaco.

Bjorg Lambrecht, morto il 5/8/2019, a 23 anni: cade in un fossato durante la 3a tappa del Giro di Polonia, forse colpito da un malore in gara.