Bernal, Froome, e Thomas guidano il Team Ineos in una gara virtuale su Zwift

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di ciclismo quello organizzato dal Team Ineos e fissato per domani, domenica 12 aprile, a partire dalle ore 16. La squadra britannica darà a tutti la possibilità di partecipare ad un giro virtuale di gruppo con i corridori Ineos sulla piattaforma Zwift. L’evento dovrebbe durare circa 40-60 minuti, mentre a seguire andrà in scena una sfida senza esclusione di colpi tra tutti e 30 i ciclisti del team inglese.

Osservati speciali naturalmente Egan Bernal, Geraint Thomas e Chris Froome, punte di diamante della formazione d’oltremanica già capaci di vincere almeno un grande giro nella realtà. I 30 partecipanti saranno divisi in sei squadre da cinque atleti ciascuna per una corsa virtuale che verrà trasmessa in streaming sui canali Facebook e Youtube della Ineos. Di seguito la composizione delle 6 squadre in gara:

Team 1

Chris Froome

Dylan Van Baarle

Sebastian Henao

Andrey Amador

Filippo Ganna

Team 2

Michal Kwiatkowski

Gianni Moscon

Owain Doull

Ian Stannard

Leonardo Basso

Team 3

Egan Bernal

Ivan Sosa

Brandon Rivera

Cameron Wurf

Chris Lawless

Team 4

Geraint Thomas

Rohan Dennis

Salvatore Puccio

Luke Rowe

Christian Knees

Team 5

Jonathan Castroviejo

Eddie Dunbar

Tao Geoghegan Hart

Michal Golas

Jhonatan Narvaez

Team 6

Richard Carapaz

Pavel Sivakov

Carlos Rodriguez

Ben Swift

Ethan Hayter

erik.nicolaysen@oasport.it