Alberto Bettiol torna a vincere e lo fa con un successo clamoroso al Giro delle Fiandre. Questo però è solo il punto di partenza per il corridore dell’EF Education First che punta ad altre corse in questo 2019.

" Questa vittoria è un punto di partenza e non di arrivo, la mia stagione è molto intensa e cercherò di restare con i piedi per terra e farvi emozionare. Il giorno dopo c'è tanta stanchezza e tanta emozione, piano piano comincio a rendermi conto di quello che ho combinato. La vittoria ripaga anche le persone che hanno sempre creduto in me, lavorando nel silenzio anche nei momenti più bui. È un bel premio per tutti. Era per i miei amici commentatori italiani, un gesto un po' ironico, perché ogni volta scherzando mi dicono di farmi riconoscere all'arrivo per non farmi scambiare. Vincere nelle Fiandre è tanta roba, un valore aggiunto nella mia carriera. Purtroppo o per fortuna la mia vita ora cambia, è tutto una sorpresa, cercherò di restare me stesso. Mi fa piacere che gli appassionati si emozionino anche per le mie gesta. [Alberto Bettiol a Radio Sportiva] "

12 anni dopo Ballan

" Sono cresciuto con le sue imprese, essere confrontato con lui o Bartoli mi fa comunque effetto, ancora non riesco a rendermi conto "

La vittoria di Marta Bastianelli

" Inizialmente non pensavo avesse vinto, poi quando ho realizzato mi sono complimentato, è stata davvero una grande giornata "