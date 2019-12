Bradley Wiggins: “Froome può vincere il Tour. Van der Poel vincerà l’oro a Tokyo”

Fine anno, tempo di bilanci, ma anche di previsioni in vista della prossima stagione. A provare a profetizzare verso il 2020 è uno dei più importanti campioni dell’ultimo decennio per quanto riguarda il ciclismo: Bradley Wiggins. Il britannico con un video trasmesso sui profili social di Eurosport ha espresso il suo giudizio su alcuni degli eventi più importanti del prossimo anno.

Il ritorno alla Grande Boucle di Chris Froome: “Il più grande corridore dei Grand Tour della nostra generazione. Penso che la caduta lo rigenererà e lo farà tornare con grande motivazione, ancora più forte. Potenzialmente, penso che possa vincere il suo quinto Tour de France“.

Sui due giovani talenti più attesi, Remco Evenepoel e Mathieu van der Poel: “Evenepoel, che ha firmato un quadriennale con la Deceuninck-Quick-Step, ha avuto una stagione fantastica con la vittoria al San Sebastian. Per lui arriveranno grandi cose l’anno prossimo, e non passerà molto tempo prima che vinca una monumento. Infine penso che Mathieu Van der Poel vincerà la medaglia d’oro alle Olimpiadi, nella mountain bike. Ha già ottenuto risultati fantastici in carriera e penso che ne arriveranno altri nel 2020″.