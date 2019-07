Brutta caduta di Giovanni Visconti: portato in ospedale in elicottero, resta sotto osservazione

Brutta caduta per Giovanni Visconti a 2 km dall’arrivo della quinta tappa del Giro d’Austria, il siciliano è infatti scivolato a terra in un tratto molto pericoloso con un lungo tunnel seguito da una curva in discesa. L’alfiere della Neri Sottoli è stata trasportato in elicottero all’ospedale di Salisburgo, il ciclista soffre infatti di sferocitosi e si sono dovuti prevenire problemi legati alla splenomegalia, ovvero il rischio di emorragie causate dall’ingrossamento della milza.

Il 36enne resterà in osservazione per tutta la notte, ha subito anche un piccolo intervento alla gamba sinistra dove gli sono stati applicati dei punti, sono escluse delle fratture. La squadra, tramite un comunicato stampa, sottolinea la mancata prontezza dei soccorsi con i corridori che, nonostante le gravi cadute e i continui richiami da parte dello staff, non hanno ricevuto il supporto necessario in quella che era una situazione che poteva portare a conseguenze ben più drammatiche.