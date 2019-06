Brutta caduta e ritiro per Thomas al Giro di Svizzera: sospetta frattura della clavicola

La sfortuna sembra non abbandonare il Team Ineos che, dopo aver perso Chris Froome in vista del Tour de France a causa di un brutto incidente al Giro del Delfinato, rischia seriamente di dover fare a meno anche del campione in carica della Grande Boucle, Geraint Thomas. Il ciclista britannico si è infatti reso protagonista di una brutta caduta nella fase finale della quarta tappa del Giro di Svizzera, in cui è finito violentemente a terra insieme al kazako Andrey Zeits in discesa.

Il corridore dell’Astana è stato subito trasportato in ospedale in ambulanza, mentre il capitano del Team Ineos è rimasto seduto a lungo a bordo strada per ricevere assistenza prima di salire nella propria ammiraglia. Sono apparse subito evidenti abrasioni su braccia, gambe e schiena, oltre ad una ferita all’arcata sopraccigliare sinistra, ma si teme addirittura una possibile frattura alla clavicola destra che metterebbe a serio rischio la sua presenza al prossimo Tour de France in programma dal 6 al 28 luglio. Il gallese si è ritirato dalla corsa a tappe elvetica ed ora può solo sperare in un responso positivo da parte dei medici in vista dell’evento più importante della propria stagione.