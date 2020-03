L'Ungheria annulla la partenza del Giro: cancellate le prime tre tappe?

Il Giro d'Italia 2020 non partirà dall'Ungheria. Lo scrive il politico Máriusz Révész in una nota su Facebook, annunciando una decisione temuta ma poco sorprendente visto di dilagare dell'epidemia di coronoavirus e dello stato d'emergenza dichiarato dallo stato magiaro.

" A causa della grave situazione di malattia in Europa, non sarà possibile organizzare le prime tre tappe del Giro d’Italia in Ungheria nel maggio 2020. Nelle ultime tre settimane si sono verificati diversi negoziati tra le parti ungheresi e italiane con il comitato organizzatore ungherese che ha annunciato più volte che la competizione non può danneggiare la sicurezza e la salute del popolo ungherese […] Nel frattempo, il virus ha raggiunto l’Ungheria, e per fermarlo, il governo ungherese ha annunciato un’emergenza, che impedisce l’organizzazione di eventi sportivi di grande portata e rende impossibile organizzare eventi internazionali. "

Secondo il programma originario, la corsa rosa numero 103 sarebbe dovuta partire il 9 maggio da Budaapest con un cronometro individuale e sbarcare in Sicilia tre giorni più tardi, alla quarta tappa. Difficile prevedere i prossimi sviluppi e le decisioni di RCS in merito. Si potrebbe mantenere la partenza dall'Ungheria, posticipandola del tempo necessario a rendere sicura una manifestazione di questa portata. O far decollare il Giro direttamente dalla Sicilia. Ma anche, nello scenario peggiore, annullare l'intera corsa. Ipotesi campate in aria, visto tutto dipenderà dall'evolversi della situazione sanitaria.