Cassani: "Fondamentale ripartire, spero che questa situazione lasci meno ferite possibili"

Un calendario molto serrato è quello che si prospetta per il mondo del ciclismo. L’emergenza sanitaria in corso ha costretto gli organizzatori a rinviare tantissimi eventi e gli atleti a sospendere l’attività agonistica visto il rischio dei contagi. Come è noto, le tre grandi corse a tappe saranno previste secondo questa cadenza: il Tour de France tra agosto e settembre, il Giro d’Italia a ottobre e la Vuelta a novembre. E le Classiche? Ci sono ancora tantissimi nodi da sciogliere e l’eventualità di un autunno particolarmente caldo per la sovrapposizione di gare non è certo un’eventualità così lontana dalla realtà. A dire la propria sul tema è il CT della Nazionale di ciclismo Davide Cassani, intervistato da RaiSport:

" Si comprime in tre mesi una stagione che solitamente si corre in 8 mesi ma ripartire è fondamentale. Tutti sanno di dover fare un passo indietro, sperando che questa situazione lasci meno ferite possibili "

I punti interrogativi riguardano poi anche le condizioni con cui arriveranno i ciclisti. I corridori si sono stati costretti a rimanere in casa e a pedalare sui rulli per il lockdown. Tuttavia, come sottolinea Cassani, se vi dovesse essere la possibilità di allenarsi regolarmente dal mese di maggio, allora vi sarebbe il tempo per avere una condizione accettabile in vista delle corse citate:

" Personalmente ho fatto più rulli in questo mese che in 15 anni di professionismo. Speriamo che ci saranno le condizioni per i nostri atleti di uscire, se così non fosse sarebbe davvero un problema. Da maggio ad agosto ci sarebbe il tempo necessario per portare tutti allo stesso livello "