Cassani sugli Europei 2019: “Abbiamo una squadra composta da uomini forti"

Da domani si comincerà a fare sul serio. Gli Europei 2019 di ciclismo su strada, che si terranno questa settimana (7-11 agosto) ad Alkmaar (Olanda), saranno uno degli appuntamenti in cui la Nazionale azzurra del Commissario Tecnico Davide Cassani vuol far bene. Una rassegna quella orange che metterà in palio 13 titoli considerando le cronometro e le prova in linea delle categorie Juniores, Under23 ed Elite. Suscita la curiosità di tutti l’inedita staffetta mista a tempo che debutterà in questa manifestazione e che si terrà anche nei Mondiali di settembre nello Yorkshire.

Ecco che gli spunti di interesse non mancheranno e la selezione nostrana punterà le proprie fiches su Elia Viviani e Matteo Trentin, nella speranza di ripetere quanto fatto nell’ultima edizione, quando proprio il corridore trentino riuscì a conquistare la medaglia d’oro (fonte: cyclingpro.net).

" In due anni abbiamo conquistato un argento ed un oro. La squadra è composta da uomini forti e pronti a qualsiasi evenienza. Abbiamo Elia Viviani che ha nelle gambe il Tour e una vittoria registrata domenica 4 agosto. Non c’è miglior avvicinamento ad un appuntamento internazionale. Inoltre sappiamo che Elia ha grande determinazione, carattere e forza. Dopo un obiettivo raggiunto è già al lavoro per conseguirne uno nuovo. Abbiamo poi il campione uscente Trentin ed una squadra che, lo ripeto, è pronta ad affrontare qualsiasi variabile: da un eventuale meteo non buono, alla presenza del vento a quel tratto di pavé da ripetere 11 volte, le considerazioni del CT alla vigilia "

Come ricorda Cassani, il velocista veronese, soprattutto, viene dalla recente vittoria nella Prudential RideLondon Classic, esibendosi uno sprint regale e battendo l’irlandese Sam Bennett. Certo è che la concorrenza non mancherà e anche altre nazioni potranno contare su atleti che, specie in volata, potranno fare la differenza. Una competizione che sarà un banco di prova importante per il prossimo obiettivo iridato.