Castellania diventa Castellania Coppi: il paese natale del Campionissimo cambia nome

Un omaggio al Campionissimo Fausto Coppi nell'anno del centenario della sua nascita: il suo paese natale, Castellania, d'ora in poi porterà in alto il suo nome. È infatti ufficiale il cambio di nome, approvato dal Consiglio regionale del Piemonte su richiesta della giunta: si chiamerà Castellania Coppi. Un legame che diviene ancora più saldo tra il piccolo borgo e il campionissimo che lo ha reso grande e famoso, vincendo in carriera cinque Giri d'Italia, due Tour de France, tre Milano-Sanremo, cinque Giri di Lombardia, una Parigi-Roubaix e il campionato del mondo del 1953 a Lugano.

Fausto Coppi in maglia iridataImago

Quest'anno ricorre inoltre il 70° anniversario della sua impresa nella Cuneo Pinerolo del 1949: una fuga solitaria consumata in 192 km, scalando e conquistando cime mitiche come la Maddalena, Vars, Monginevro, Izoard e Sestriere. In onore di ciò, il Giro d'Italia ripercorrerà la Cuneo-Pinerolo (146 km il 23 maggio) seppur con un percorso diametralmente diverso. Castellania verrà toccata anche da una tappa del Giro Rosa nel 2019, la Cassano Spinola-Castellania, una cronosquadre di 18 chilometri che inaugurerà la corsa.