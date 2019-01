Che sfida tra Trek e Bahrain per Nibali! Copeland: "Offerti due anni, il Principe crede in lui"

Una battaglia senza esclusioni di colpi. Prosegue la sfida tra Trek Segafredo e Bahrain Merida per assicurarsi le prestazioni sportive di Vincenzo Nibali. La squadra statunitense, con ampia matrice italiana, sta provando in tutti i modi a convincere lo Squalo, mentre continua a cercare una proposta giusta per il rinnovo (contratto in scadenza al termine della stagione 2019) la compagine del principe Nasser Bin Hamad Al Khalifa che aveva puntato proprio sul siciliano all'inizio del suo progetto.

Chiare le parole di Brent Copeland, team manager della Bahrain: il club vuole trattenere Nibali

" Non vogliamo perdere Nibali, sarebbe folle il contrario. Gli abbiamo offerto due anni di contratto e in ogni caso Erzen è stato sempre chiaro, finché Vincenzo avrà la maglia del Bahrain, il Principe pretende che tutto lo staff sia a sua disposizione. Questa settimana anche McLaren verrà coinvolta nella trattativa ed entro la fine del mese presenteremo la nostra proposta ufficiale di rinnovo. Credo che alla presentazione della squadra il 21 febbraio ci sarà un altro incontro con Vincenzo. [Brent Copeland, team manager della Bahrein alla Gazzetta dello Sport] "