Chris Froome: "L'unico obiettivo dell'anno è il Tour de France"

Un primo ritiro non iniziato per il meglio. Chris Froome è a Gran Canaria, con il suo Team Ineos, e ha iniziato ad allenarsi in vista di questa lunga stagione 2020. Il recupero dal bruttissimo infortunio rimediato nello scorso Giro del Delfinato procede bene e nella testa c'è un solo obiettivo: il Tour de France. Con il sogno di arrivare in Giallo a Parigi. Queste le parole riportate dal sito della Ineos:

" Ci siamo, qui a Gran Canaria a metà gennaio è il mio primo camp ufficiale dell’anno. Mi hanno dato luce verde per tornare in bicicletta, ora sto facendo la transizione dal riposo al ritorno all'allenamento normale. Sto facendo molta attenzione alla mia forma fisica adesso. Tutto sta andando correttamente, so che i prossimi mesi saranno duri. Ci sarà molto lavoro da fare, molta strada per tornare dov’ero. Ma ho sentito molto supporto, ora sono davvero preso dagli allenamenti "

"Questo è un periodo chiave per me"

" Devo gettare le basi per tutto il duro lavoro che verrà. Si tratta di passare in strada le ore che non ho avuto negli ultimi sei mesi. Sarà certamente uno dei test più difficili che io abbia mai dovuto affrontare nella mia carriera. È difficile essere arrivati a un punto così basso, ma allo stesso tempo sono stato talmente concentrato sulla riabilitazione, ho fatto tanta fisioterapia ed esercizi, che sono stato sempre preso e ogni settimana ho visto miglioramenti costanti. Per me è stato molto positivo e incoraggiante. Ora essere qui e fare gli stessi lavori dei miei compagni è fantastico, mi sento davvero bene a essere tornato a fare quello che fanno gli altri dopo l'incidente "

Sulla Grande Boucle

" Ho avuto tanto tempo da passare con la mia famiglia. Per esempio, è la prima volta da anni in cui ricordo di aver passato tanto tempo con i miei bambini. Quindi è stato fantastico. L'unico obiettivo che mi sono dato per quest'anno è il Tour de France. Ogni settimana continuerò a cercare di migliorarmi e cogliere il massimo da ogni camp di allenamento, ogni corsa fino a luglio. Spero di arrivare a Nizza pronto per partire. La prospettiva di correre per la quinta maglia gialla è davvero meravigliosa. È una grande motivazione, ma tornare dall’infortunio lo è ancora di più. Non ci sono garanzie nello sport, non si sa se potrò davvero tornare a lottare, ma io darò tutto ciò che ho "

Il messaggio ai tifosi

" Ho un solo messaggio da dare ai fan, un grandissimo grazie. Questi sei mesi sono stati probabilmente i più duri per me, ma ora posso guardare indietro e dire che una delle cose che mi hanno aiutato di più sono tutti i messaggi arrivati dai fan, che volevano rivedermi in bicicletta e al Tour de France. Per me è stato molto importante, quindi grazie per tutti i vostri messaggi "