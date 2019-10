Chris Froome non correrà il Criterium di Saitama: "Non sono ancora al top"

Chris Froome non parteciperà al Criterium di Saitama contrariamente a quanto dichiarato nei giorni scorsi. Il britannico sarebbe dovuto tornare in gara a cinque mesi di distanza dal bruttissimo incidente al Giro del Delfinato, ieri si era cimentato nella ricognizione del percorso delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e sembrava tutto pronto per il suo reale rientro in gara ma il vincitore di quattro Tour de France non sembra ancora in perfette condizioni fisiche e dunque ha deciso di rinviare la data del suo ritorno in gruppo.

Ci sarebbe però la possibilità di vederlo almeno nella cronometro che farà da contorno alla prova in linea come ha ribadito il keniano bianco: “Faccio girare le gambe. Al momento è solo a livello cicloturistico, ma è davvero una bella sensazione tornare in strada e sulla bici. Mi è davvero mancato negli ultimi mesi. Allo stesso tempo non sono ancora al livello per tornare in un gruppo e accelerare all’uscita delle curve in un Criterium. Per questo domani spero di essere al via della cronometro, ma non ho ancora recuperato al punto da poter tornare a correre”.