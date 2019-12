Chris Froome, la riabilitazione continua: il britannico torna a pedalare

Chris Froome è in costante ripresa. Dopo aver subito tre interventi chirurgici a seguito della disastrosa caduta di giugno al Giro del Delfinato, il campione britannico ha già fatto un programma per il 2020 e mentre ha fatto una Breve apparizione al Criterium di Saitama, ora pensa al pieno recupero.

Froome non sarà al Giro, come ha già detto, perché l'obiettivo è il Tour de France che ha dovuto saltare la scorsa estate, poi ci saranno i Giochi Olimpici di Tokyo. Nel frattempo, per la prima volta dopo tanto tempo, Chris si fa fotografare in sella alla sua bicicletta e posta le immagini su Instagram, dove dice:

" Preparandomi ad affrontare il 2020 "