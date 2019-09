Chris Froome torna in gara a 5 mesi dall'incidente: correrà il Criterium di Saitama

Clamoroso recupero lampo di Chris Froome: a meno di cinque mesi di distanza dalla gravissima caduta subita durante la ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato, il britannico è pronto per tornare in gara. Il vincitore di quattro Tour de France parteciperà al Critérium di Saitama che andrà in scena il prossimo 27 ottobre, appuntamento giapponese per il keniano bianco che sta cercando di rimettersi in forma per il prossimo anno.

Chris Froome (Credit:Team Ineos)Eurosport

Ricordiamo che il 34enne si era procurato fratture a una vertebra cervicale, al fermore, all’anca, al gomito e alle costole nella brutta caduta in terra transalpina e a inizio settembre si era tagliato il pollice sinistro con un coltello da cucina. Froome sarà in gara insieme ad altre stelle come lo spagnolo Alejandro Valverde, il francese Romain Bardet, il danese Jakob Fuglsang e il nostro Matteo Trentin.