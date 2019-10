Chris Froome è pronto per tornare in gara a cinque mesi di distanza dal brutto incidente rimediato durante la ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato. Il britannico cadde a terra rovinosamente procurandosi diverse fratture e vedendosi costretto anche a una lunga degenza in ospedale caratterizzata da una complessa operazione. Il vincitore di quattro Tour de France si è rimesso in forma con grande caparbietà e si rimetterà in gioco al Criterium di Saitama, appuntamento di fine stagione in Giappone dove il keniano bianco è sempre un gradito ospite.

Il 34enne ha già scaldato la gamba sul percorso che tra nove mesi ospiterà le Olimpiadi di Tokyo 2020: stamattina, nonostante una fitta pioggia, si è cimentato con le pendenze del Monte Fuji insieme a Michal Kwiatkowski, Jakob Fuglsang, Rein Taaramae e Romain Bardet. Chris Froome sta lavorando per il 2020, il suo obiettivo sarà il Tour de France dove andrà a caccia del quinto sigillo per entrare definitivamente nella storia del ciclismo prima di provare un assalto a cinque cerchi.