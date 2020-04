Ciclismo a 150 CM: il nuovo programma settimanale di Eurosport, venerdì 17 aprile prima puntata

Eurosport dedica un nuovo programma settimanale al mondo delle bici: Ciclismo a 150 CM ricordando la misura prevista dal codice della strada per la sicurezza dei corridori - distanza che devono rispettare gli automobilisti in fase di sorpasso - e una linea immaginaria di distanziamento sociale contro la diffusione del Covid-19.

Video - "Alza le braccia al cielo, Alberto Bettiol": Riccardo Magrini e Luca Gregorio si esaltano in diretta 01:41

Da venerdì 17 aprile alle 19:00 su Eurosport 2 ed Eurosport Player Luca Gregorio e Riccardo Magrini affrontano i temi d’attualità ciclistica e aprono l’album dei ricordi nell’Angolo del Magro in attesa di poter tornare al racconto del ciclismo in diretta.

La prima puntata sarà dedicata al Giro delle Fiandre con la partecipazione di Alberto Bettiol ultimo vincitore della Ronde e la cycling class casalinga di Alberto Contador che, dalla sua quarantena, svelerà i suoi segreti per mantenersi in forma in questo periodo di fermo sportivo.

Video - 7 aprile 2019: l'impresa di Alberto Bettiol al Giro delle Fiandre. Una prima volta leggendaria 02:42

Infine GCN (Global Cycling Network) proporrà le risposte dei corridori professionisti ai dubbi degli amatori: temi della prima puntata “La volata perfetta” e “Le salite di forza resistente”.