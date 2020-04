"Ciclismo a 150 cm" tra app e rulli: alla scoperta di gare e allenamenti virtuali

"Ciclismo a 150 cm" è il nuovo programma settimanale di Eurosport dedicato al ciclismo. La seconda puntata andrà in onda Venerdì 24 aprile alle 19 su Eurosport 2 ed Eurosport Player con Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Giulia Cicchinè. Grande ospite di giornata Matteo Trentin, mentre Alberto Contador ci aprirà la sua stanza dei trofei.

Eurosport dedica un nuovo programma settimanale al mondo della bicicletta, Ciclismo a 150 cm, ricordando la misura prevista dal codice della strada per la sicurezza dei corridori - distanza che devono rispettare gli automobilisti in fase di sorpasso - e una linea immaginaria di distanziamento sociale contro la diffusione del Covid-19.

Lo sport virtuale continuerà a crescere dopo il lockdown? È su questa domanda che ruota la seconda puntata del programma, durante la quale andremo a conoscere tutti i segreti delle piattaforme virtuali che sostengono gli atleti in questo momento difficile, dove non si può nemmeno uscire per allenarsi...

Ciclismo Tom Dumoulin: "Le corse virtuali non sono veritiere" DA 4 ORE

Qual è il futuro del ciclismo virtuale? Credit Foto Imago

Un mondo di piattaforme, ce n'è per tutti i gusti

Delle tante app/piattaforme ebike sul mercato possiamo citare Zwift, Rouvy, RGT Cycling, Garmin, Challenger, TrainerRoad e Sufferfest, ognuna con la propria particolarità. Zwift è probabilmente la più usata e conosciuta e dà la possibilità ai suoi utenti di allenarsi su percorsi reali, stesso discorso per Rouvy che è la piattaforma in uso proprio in questi giorni per i corridori iscritti al Giro di Svizzera o per Garmin che ha dato il via al Giro d'Italia virtuale, mentre Challenger è stata totalmente sviluppata da un ingegnere italiano...Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Tutte le piattaforme a disposizione sono un valido strumento per l'allenamento, soprattutto in questo periodo. Ma le gare virtuali potranno sostituirsi alle corse reali?

Il Magro racconta... rulli o ruzzoloni?

Sempre all'inyterno di "Ciclismo a 150 cm", il nostro Riccardo Magrini ci porterà nella storia, dal momento in cui i 'rulli' sono venuti al mondo ai giorni d'oggi. Con tanto di aneddoto personale. Sì perché i rulli, quelli liberi, vengono usati con frequenza da tutti i corridori in forma di allenamento durante le giornate di maltempo in inverno, o prima delle gare per effettuare un riscaldamento efficace. Ecco che il Magro usa la sua macchina del tempo per raccontarci una delle esperienze più particolari e pericolose sui rulli durante la sua carriera di corridore professionista.

A proposito di ciclisti e rulli, poi, GCN Italia cercherà di fotografare i 5 profili del ciclista virtuale, sostanzialmente degli stereotipi ironici pericolosissimi da imitare in questo periodo di lockdown.

La stanza dei trofei di Contador

Dopo il workout molto duro della prima puntata, il nostro Alberto Contador ci porta nella sua stanza dei trofei. Un tour guidato del campione spagnolo che ci mostra le bici usate al Tour de France 2009, le bici che lo hanno portato al trionfo. Non solo, appesa al muro anche il simbolo del primato: la maglia gialla originale, proprio quella usata sul podio degli Champs-Élysées.

Appuntamento alle 19:00 su Eurosport 2 ed Eurosport Player per la seconda puntata di "Ciclismo a 150 cm", non mancate!

...e se volete già un assaggio del programma, gustatevi il meglio della prima puntata nei video qui sotto: il workout con Albertino Contador e il racconto di Riccardo Magrini sul Giro delle Fiandre.

Play Icon WATCH Allenati sui rulli con Alberto Contador: forza, resistenza e intensità nel primo workout 00:04:46

Play Icon WATCH Il Magro Racconta il Giro delle Fiandre: la corsa sacra di Alessandro Ballan 00:05:04

Play Icon

Ciclismo 🎙 Nibali: "Fortunato? Cadono tutti solo quando vinco io? Tanti parlano e non capiscono di ciclismo" DA 9 ORE

Play Icon