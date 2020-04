È andata molto bene l’asta di una delle biciclette simbolo della carriera di Vincenzo Nibali, ovvero quella utilizzata in occasione della quinta tappa del Tour de France 2014, quando fu semplicemente splendido sui tratti di pavé simbolo della Parigi-Roubaix: in quell’occasione lo Squalo, già in maglia gialla, inflisse distacchi pesantissimi a tutti i suoi avversari e iniziò l’emozionante cavalcata che culminò con la conquista di quella Grande Boucle.

Il siciliano è riuscito a battere la sua bicicletta modello S-Works Roubaix prodotta da Specialized per il valore di 10.600€ che devolverà alla Protezione Civile per sostenerla in questa emergenza sanitaria. Intanto, il corridore della Trek Segafredo sta riprogettando la sua stagione: aveva messo in cantiere la possibile doppietta Giro+Olimpiadi, con la chance di essere competitivo anche ai Mondiali. Ora, causa lo spostamento dei calendari dovrà scegliere, insieme alla sua squadra, i nuovi obiettivi della stagione.