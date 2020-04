Ciclismo fermo fino a luglio in Italia: ecco la delibera di Di Rocco

Stop alle gare in bici: annullate tutte le gare di tutte le specialità e categorie in programma in Italia fino al 30 giugno a causa dell'emergenza coronavirus. Lo stabilisce una Delibera della Federciclismo, firmata ieri dal presidente Renato Di Rocco.

Sono stati rinviati, a data da destinarsi, anche tutti i Campionati Italiani che si sarebbero dovuti svolgere nel mese. La delibera, adottata per motivi di estrema urgenza, sarà sottoposta al Consiglio Federale per la necessaria ratifica.