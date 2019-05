Ciclismo in lutto, è morto Jarne Lemmens: aveva 15 anni, deceduto nel sonno

Tragedia nel mondo del ciclismo: durante la notte di domenica è morto il giovanissimo Jarne Lemmens, 15enne che militava nella formazione under 17 della Rudyco Cycling. Il corpo del ragazzo belga è stato trovato senza vita nel suo letto, è morto nel sonno ma al momento non si conoscono le cause del decesso.

La formazione per cui militava ne ha annunciato la scomparsa, un altro giovane ciclista belga ci lascia: l’anno scorso Michael Goolaerts era rimasto vittima di un infarto durante la Parigi-Roubaix, nel 2016 era invece toccato ad Antoine Demoitié (investito da una moto durante la Gand-Wevelgem) e a Daan Myyngeer (problemi cardiaci).