Emergono particolari anche inquietanti nella seconda udienza del processo a Lucca che vede Mario Cipollini accusato di stalking, lesioni e maltrattamenti in famiglia, a danno dell’ex moglie Sabrina Landucci. Un matrimonio in cui, a detta della donna, le violenze sono state diverse: scenate, inseguimenti in auto e insulti di vario genere quasi una costante. Un contesto degno di un thriller.

Nel corso del dibattimento, poi, è emerso un particolare importante da parte dell’ex coniuge rivelato dal Corriere della Sera:

" Eravamo nella nostra casa di Monte San Quirico, vicino a Lucca e abbiamo avuto un ennesimo litigio. Mio marito era arrivato a casa all’alba e io avevo sospettato un tradimento. Quando gliel’ho detto lui mi ha picchiata e trascinata in camera. Poi mi ha puntato una pistola carica alla tempia "

Atti persecutori che si sono replicati con una certa continuità e causa della separazione nel 2005 (il matrimonio fu celebrato nel 1993), con un tentativo di riappacificazione ed anche il flirt dell’ex corridore con la modella Magda Gomes. Non resta che attendere l’evoluzione del processo.

giandomenico.tiseo@oasport.it