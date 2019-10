Mario Cipollini è ricoverato agli Ospedali Riuniti di Ancona. Il velocista, infatti, ha accusato problemi al cuore e come spiega in prima persona, non è per motivi di poco conto.

Sono veramente provato – ammette in un messaggio alla Gazzetta dello Sport – se sono qui è per merito di Corsetti, solo suo”.

Ed è lo stesso cardiologo a spiegare la situazione del “Re Leone”.

" Qualche settimana fa Mario mi ha chiamato e detto che sotto sforzo non si sentiva a posto. Abbiamo quindi svolto dei test. Ora sotto la lente di ingrandimento due tipi di problemi: una aritmia che in forma leggera ha sempre avuto, ma che ora potrebbe essere mutata in una forma maggiore, e una possibile particolare alterazione, non seria, della morfologia cardiaca. Bisogna capire se questa alterazione di tipo genetico possa essere influente e generare sintomi più importanti. Per questo motivo abbiamo svolto una angiotac, mentre ieri Mario è stato sottoposto ad una coronarografia particolare. Faremo altri studi e quindi capiremo come muoverci. "

alessandro.passanti@oasport.it