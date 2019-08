Ciclismo, Mikel Landa lascia la Movistar e firma con la Bahrain-Merida

Mikel Landa è un nuovo corridore della Bahrain-Merida. Colpaccio della formazione asiatica che ha acquistato il forte spagnolo, uomo da Grandi Giri che vestirà la casacca arancione a partire dal 1° gennaio 2020. Il ciclomercato si infiamma e il 29enne, terzo al Giro d’Italia 2015 e quarto al Tour de France 2017, sarà l’uomo per la classifica generale di questa compagine che perderà Vincenzo Nibali (lo Squalo passerà alla Trek-Segafredo, l’ufficialità arriverà a giorni). Mikel Landa lascerà così la Movistar con cui ha militato nelle ultime due stagioni dopo un passato tra Euskaltel, Astana e Sky: “Sono orgoglioso che il Team Bahrain Merida mi abbia scelto per questo progetto. Mi sento davvero motivato in vista delle prossime sfide“.