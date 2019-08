Una tragedia scuote il mondo del ciclismo mondiale e si porta via una delle stelle più luminose ed apprezzate, uno dei sette corridori italiani ad essere riusciti nell’impresa di vincere i tre Grandi Giri (Giro d’Italia, Tour de France e La Vuelta). Felice Gimondi, campionissimo del ciclismo mondiale, è morto questo pomeriggio, vittima di un malore fatale mentre mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos, in provincia di Messina, dove si trovava in vacanza con la moglie Tiziana.

Gimondi, che avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre, si trovava nella nella zona di Recanati quando si è sentito male. I bagnini di salvataggio sono subito accorsi in suo soccorso, ma non c’è stato nulla da fare e i medici del 118, accorsi tempestivamente, non hanno potuto far altro che appurare il decesso.

Seguono aggiornamenti!