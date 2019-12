Evenepoel con le idee chiare: "Non faccio sport per soldi. Ho detto no a 1 milione di euro"

La nuova stagione sta per iniziare e i fari su tutti puntati su Remco Evenepoel che, al primo anno da professionista, ha già mostrato numeri da urlo. Il ciclista belga ha vinto - tra gli altri - una tappa al Giro del Belgio, una tappa dell'Adriatica Ionica Race, la Classica di San Sebastián e la medaglia d'argento alla prova a cronometro ai Mondiali (nella categoria, appunto, dei professionisti). Il classe 2000 è stato insignito del titolo di miglior sportivo belga dell’anno (insieme alla ginnasta Nina Derwael) e ha spiegato che nel corso della sua giovane carriera ha già rifiutato una proposta importantissima di 1 milione di euro.

" I soldi non sono il motivo per cui uno sceglie di fare sport. Mi piace quello che faccio e ho cominciato la mia carriera professionistica senza fare specifiche richieste salariali. Anzi, avrei voluto correre il mio primo anno gratuitamente. Quando uno comincia ad avere risultati le discussioni sullo stipendio e sui primi arrivano spontaneamente. I soldi non erano la mia priorità nel diventare professionista. Altrimenti avrei accettato una proposta da 1 milione di euro. [Remco Evenepoel a Het Nieuwsblad] "

Video - "Cosa vuoi dire di Evenepoel? Che è un fenomeno": il meglio della sua crono in 170 secondi 02:51

Non è dato sapere quale fosse questa squadra pronta a spendere 1 milione di euro per averlo nel proprio team, ma Evenepoel vuole continuare il suo percorso di crescita alla Deceuninck-Quick Step, squadra che lo ha lanciato nel grande ciclismo. La stagione 2020 di Evenepoel comincerà dalla Vuelta a San Juan Internacional in Argentina (dal 26 gennaio), per poi proseguire con Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi. Il belga, inoltre, ha già confermato la sua partecipazione al Giro d'Italia (dal 9 al 31 maggio) che sarà il suo primo Grande Giro in carriera.

Video - Remco Evenepoel sboccia alla Clasica di San Sebastian: prima grande vittoria da professionista 02:13